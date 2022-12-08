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الدرقاش: انتشار اسم “تركية” بيننا يفند مزاعم القوميين العرب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن “انتشار اسم «تركية» بيننا دليل على عدم كرهنا للأتراك”، على حد قوله.

وقال الدرقاش المعروف بدعمه للتدخل التركي في ليبيا؛ في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “ماهو السر وراء انتشار اسم «تركي» في الدول العربية خاصةً الخليجية منها”، معقبًا “كما أن اسم «تركية» من الأسماء التي انتشر استخدامها أيضاً في دول شمال إفريقيا العربية”. بحسب كلامه.

وختم متسائلًا: “هل ذلك يتوافق مع مشاعر الكره التي يحملها العرب للأتراك كما يزعم القوميين العرب والمستعمرين الغربيين؟”. وفقًا لتعبيره.

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قناة ليبيا الحدث

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