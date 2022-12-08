بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 08 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 08 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تميل درجات الحرارة للارتفاع من يوم الغد على اغلب مناطق البلاد، وتتكاثر السحب من مساء يوم السبت على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على مصراتة، وتتكاثر السحب من مساء يوم السبت على اغلب المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم السبت مثيرة للأتربة والغبار تتحول في المساء إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-24)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد وتنخفض من مساء يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع إحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية فغربية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم خاصة على بنغازي والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 25)مْ، تسجل زيادة طفيفة من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 29)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:58).