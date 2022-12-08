النيابة الليبية: حبس مدير فرع مصرف الصحارى – كورنثيا في طرابلس

أصدرت النيابة العامة الليبية، أمرا بحبس مدير فرع مصرف الصحارى – كورنثيا في العاصمة طرابلس، بتهمة تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة.

وقالت النيابة في بيان لها، نشره مكتب النائب العام على فيسبوك، إن النيابة أجرت تحقيقا حول مشروعية معاملة مصرفية في فرع مصرف الصحارى – كورنثيا، حيث كشفت اتجاه إرادة مسؤول الفرع إلى تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة.

وأضافت أن المسؤول استهدف من خلال تصرفاته تحقيق منافع مادية لغيره، بتعمده خصم 885 ألف دينار من أموال المصرف، ترتيبا على قبول صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين، حيث تسبب بفعله في إلحاق ضرر بالمال العام؛ رأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.