الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها بداية من غد الجمعة

سجلت درجات الحرارة خلال فترات النهار تتراوح مابين (20-27)مْ على اغلب المناطق الليبية وتسجل ارتفاع عن معدلاتها لهذا الشهر(ديسمبر) بداية من يوم الغد.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية في بيان عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الخميس وخلال اليومين القادمين إلى احتمال تكّون الضباب اخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وتوقع المركز أن تتأثر مناطق الشمال الغربي يوم السبت برياح جنوبية غربية نشطة السرعة قد تسبب في اثارة للاتربة والغبار، تتحول فترة المساء الى شمالية غربية مع تراجع في درجات الحرارة و تكاثر للسحب يتخللها سقوط امطار متفرقة(اخر مساء السبت وصباح الاحد).