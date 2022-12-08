استقرار حالة الطقس في ليبيا ودرجات الحرارة تصل إلى 27 مئوية

أخبار ليبيا 24

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء حالة الطقس، اليوم الخميس، دون تغيير، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال فترات النهار ما بين (20-27) مئوية على أغلب المناطق.

وتوقع المركز، أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا -عن معدلاتها -الشهر ديسمبر- بداية من يوم الغد. ولفت إلى احتمال تكّون الضباب آخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وذكر المركز، أن من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي يوم السبت برياح جنوبية غربية نشطة السرعة، قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار إلى أن الرياح تتحول فترة المساء إلى شمالية غربية مع تراجع في درجات الحرارة وتكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة آخر مساء السبت وصباح الأحد.