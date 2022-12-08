توقعات بارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها في شهر ديسمبر

العنوان

أفاد، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا عن معدلاتها لشهر ديسمبر بداية من يوم غد الجمعة.

وتوقعت الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم ستبقى دون تغيير، حيث تتراوح درجات الحرارة، خلال فترات النهار، ما بين (20-27) مئوية، على أغلب المناطق.

وأشارت الأرصاد، إلى احتمال تكّون الضباب آخر الليل وصباح يوم الجمعة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي، يوم السبت القادم، برياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مشيرة إلى أن الرياح قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأضافت الأرصاد، أن الرياح تتحول فترة المساء إلى شمالية غربية مع تراجع في درجات الحرارة، وتكاثر للسحب، يتخللها سقوط أمطار متفرقة آخر مساء السبت وصباح الأحد.