الطقس في ليبيا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والقصوى تصل لـ 29 درجة

يتوقع خبرء الأرصاد بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تميل درجات الحرارة للارتفاع غدا على معظم مناطق البلاد، مع تكاثر السحب من مساء يوم السبت على مناطق الشمال الغربي، يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 20 و29 درجة مئوية.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على مصراتة، وتتكاثر السحب من مساء يوم السبت على معظم المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا وتنخفض من مساء يوم السبت.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، تسجل زيادة طفيفة من الغد.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.