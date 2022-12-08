بن صالح: عقيلة صالح “شيطان أمرد” وأخطر مجرم مرّ على ليبيا

وصف محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري سليمان بن صالح، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأنه “أخطر مجرم مر على ليبيا”. على حد زعمه.

وقال بن صالح في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “عقيلة بوسويط يمكن يكون أخطر مجرم مر على ليبيا، هذا الشيطان الأمرد هو من سيجعل من ليبيا دولة فاشلة بكل معنى للكلمة”.

جاء تعليق “بن صالح” في سياق عرضه لبيان الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، الذي انتقد تصويت البرلمان الليبي على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس.