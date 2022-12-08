الخارجية الليبية تندد بتنقيب اليونان عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية

أخبارليبيا24

نددت وزارة الخارجية بتعاقد السلطات اليونانية مع شركات دولية تقوم بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها نشر عبر حسابها على “فيسبوك” أن تلك التصرفات غير مسؤولة للسلطات اليونانية.

وأضافت الوزارة أن اليونان تعمل جاهدة على استغلال الأزمة الليبية وفرض الأمر الواقع علينا في تحديد الحدود البحرية الليبية اليونانية.

وأشارت إلى أن اليونان تُجري عقود للاستكشافات عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بيننا “جنوب” وجنوب غرب جزيرة كريت”.

ونبهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من مغبة هذا السلوك الذي تم الاحتجاج عليه رسمياً، مؤكدة مضيها في الدفاع عن الحدود البحرية والحقوق السيادية في مناطقنا البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة.