التواتي: انقلاب ألمانيا مجرد فبركة لتشتيت الانتباه عما قام به منتخبها الكروي

أكد الطبيب الجراح والمحلل السياسي، عامر التواتي، أن انقلاب ألمانيا، المزعوم مجرد فبركة لتشتيت الانتباه عما قام به منتخبها الكروي.

وقال التواتي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ليس لدي أي شك في تذمر الألمان من أداء فريقهم البائس على المستوى الكروي وحتى على المستوى الأخلاقي الناتج عن تصرفهم المشين”.

وأضاف “ينتابني شك في أن «انقلاب ألمانيا» المزعوم، هو مجرد فبركة لتشتيت الانتباه عما قام به منتخبها الكروي”.

وتابع “يمكنك أن تعتبر هذا التفسير تفسير شخص عربي لا يرتقي إلى تفكير الأوروبيين الكويسين والنزيكين”.