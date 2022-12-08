هبوط الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

سجلت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار اليوم الخميس ، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.84 دينار مقابل 4.86 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع اليورو إلى 5.09 دينار مقابل 5.08 دينار أمس، وكذلك الجنيه الإسترليني إلى 5.911 دينار مقابل 5.888 أمس.

وانخفض الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.32 دينار أمس.

وثبت الدينار التونسي عند 1.51 دينار وهو نفس سعر أمس، وكذلك الليرة التركية عند 0.26 دينار وهو نفس سعر أمس.