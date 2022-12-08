الدبيبة يزور تاورغاء ويطالب بالاهتمام بقطاع التعليم بالمدينة

أخبار ليبيا 24

أصدر، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزيري التربية والتعليم والمالية بالاهتمام بالمنطقة التعليمة في تاورغاء ومعالجة أوضاع الإدارية والمالية، التي تعاني منها.

وتفقد الدبيبة، رفقة وزير التربية والتعليم موسى المقريف، مدرسة أم المؤمنين في مدينة تاورغاء، للوقوف على سير العملية التعليمية بالبلدية.

والتقى الدبيبة، العاملين بمراقبة التعليم تاورغاء، ووحدة التفتيش التربوي، وعدد من المعلمين والمعلمات.

واستمع الدبيبة لجملة من الصعوبات التي تواجه المنطقة، كما تفقد عدد من الفصول الدراسية واستمع لملاحظات التلاميذ والمعلمات.