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الشركسي: الحل في ليبيا يقوم على 4 قواعد من بينها تغيير الحكومة والمناصب السيادية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن حل الأزمة الليبية يقوم على 4 قواعد من بينها تغيير الحكومة والمناصب السيادية.

وقال الشركسي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن :الحل في ليبيا يقوم على أربع أعمدة رئيسية؛ أولًا: قاعدة دستورية لانتخابات رئاسية وبرلمانية. وثانيًا” تغيير السلطة التنفيذية بأخرى محترمة لقيادة البلد للانتخابات”.

وختم موضحًا أن العمود الثالث للحل، يتمثل في “تغيير المناصب السيادية”، ورابعًا: وضع “ميثاق وطني يشمل الرضى والمشاركة والقبول  بالعملية السياسية والانتخابات ونتائجها”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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