الشركسي: الحل في ليبيا يقوم على 4 قواعد من بينها تغيير الحكومة والمناصب السيادية

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن حل الأزمة الليبية يقوم على 4 قواعد من بينها تغيير الحكومة والمناصب السيادية.

وقال الشركسي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن :الحل في ليبيا يقوم على أربع أعمدة رئيسية؛ أولًا: قاعدة دستورية لانتخابات رئاسية وبرلمانية. وثانيًا” تغيير السلطة التنفيذية بأخرى محترمة لقيادة البلد للانتخابات”.

وختم موضحًا أن العمود الثالث للحل، يتمثل في “تغيير المناصب السيادية”، ورابعًا: وضع “ميثاق وطني يشمل الرضى والمشاركة والقبول بالعملية السياسية والانتخابات ونتائجها”.