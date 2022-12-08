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الارصاد: تراجع لدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مساء السبت على هذه المنـاطق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 08/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير في حالة الطقس لهذا اليوم حيث درجات الحرارة خلال فترات النهار تتراوح مابين (20-27)مْ على اغلب المناطق وتسجل ارتفاع عن معدلاتها لهذا الشهر(ديسمبر) بداية من يوم الغد.

ووفقا للتقرير احتمال تكّون الضباب اخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق الشمال الغربي يوم السبت برياح جنوبية غربية نشطة السرعة قد تسبب في اثارة للاتربة والغبار، تتحول فترة المساء الى شمالية غربية مع تراجع في درجات الحرارة و تكاثر للسحب يتخللها سقوط امطار متفرقة(اخر مساء السبت وصباح الاحد).
والله أعلــــــــــــــــم.

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