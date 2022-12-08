بوقعيقيص: شعارات الحراك السياسي الجديد في إيران “بالغة الجمال”

عبرت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، عن سعادتها بشعارات الحراك السياسي في إيران، معتبرة أن أهم ما يميز تلك الشعارات هو ربط الحياة بالمرأة والحرية.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”إمرأة .. حياة .. حرية؛ شعارات الحراك السياسي الجديد في إيران؛ كم هي شعارات بالغة الجمال”.

وكانت احتجاجات قد اشتعلت في إيران عقب وفاة مهسا أميني، بعد توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران. ودخلت الاحتجاجات شهرها الثالث، مع رفع العديد من الشعارات المناهضة للنظام والمطالبة بالحرية والتي كان أبرزها “امرأة، حياة، حرية”.