الدبيبة والمقريف يتفقدان أوضاع مراقبة التعليم في تاورغاء

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أجرى، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، رفقة وزير التربية والتعليم موسى المقريف زيارة إلى مدينة تاورغاء.

وتفقد الدبيبة سير العمل بالعملية التعليمية بمراقبة التعليم في تاورغاء، حيث أصدر تعليماته لوزيري التربية والتعليم والمالية بمعالجة الأوضاع الإدارية والمالية بالمراقبة.

كما تفقد الدبيبة، رفقة وزير التربية والتعليم موسى المقريف، مدرسة أم المؤمنين في مدينة تاورغاء، للوقوف على سير العملية التعليمية بالبلدية.

والتقى الدبيبة، العاملين بمراقبة التعليم تاورغاء، ووحدة التفتيش التربوي، وعدد من المعلمين والمعلمات.

واستمع الدبيبة لجملة من الصعوبات التي تواجه المنطقة، كما تفقد عدد من الفصول الدراسية واستمع لملاحظات التلاميذ والمعلمات.