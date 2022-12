الناطق باسم مصلحة الجمارك: افتتاح 8 بوابات جديدة اليوم الخميس في معبر رأس اجدير

ليبيا – قال الناطق باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري إنه سيجري الخميس افتتاح الممرات والبوابات الجديدة بمعبر رأس اجدير.

الماقوري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أضاف: “إن هناك 8 ممرات جديدة سيكون من بينها 5 للمسافرين واثنان سيخصصان للتجارة البينية، وواحد للإسعاف”، موضحًا أن مشكلة تشابه الأسماء سيجري حلها في المنافذ التونسية.

الماقوري أشار إلى أن الجمارك التونسية والليبية ستستأنفان عملهما داخل الأراضي الليبية، وذلك بعد الاتفاق بين الجانبين الليبي والتونسي الأسبوع الماضي بالعاصمة التونسية.

