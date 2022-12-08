اليوم.. اجتماع دولي في تونس لبحث المسار الأمني في ليبيا

يعقد اجتماعا فنيا دوليا لمجموعة العمل الأمني لبحث المسار الأمني في ليبيا، اليوم الخميس في تونس.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية فأن الاجتماع يرأسه الاتحاد الأفريقي وبمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودول فرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة .

واحتضنت تونس في يونيو الماضي اجتماعا لمجموعة العمل الأمنية، وذلك بحضور المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز” التي أكدت على أهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض.

يذكر أن مجموعة العمل الأمنية هي جزء من لجنة المتابعة الدولية المسؤولة عن تنفيذ ما أتفق عليه الليبيون في سياق عملية برلين.