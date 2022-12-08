الرئاسي يطلق مبادرة بشأن الوصول إلى توافق على القاعدة دستورية

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يبدو أن الخلاف الأخير بين مجلسي النواب والدولة بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتعثر الوصول إلى اتفاق كامل بشأن القاعدة الدستورية دفع اليوم الخميس المجلس الرئاسي لتقديم مبادرة لحل “الأزمة الدستورية” تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (النواب والدولة والرئاسي) بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني.

وأطلق المجلس الرئاسي، اليوم، مبادرة لحل الأزمة تنطلق عبر لقاء تشاوري يهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

وقال، إن المبادرة تأتي اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي.

وأضاف، كما أنها تأتي حرصًا على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة كريمة من دولة مصر.