المشري وبوتشينو يشددان على ضرورة التزام كافة الأطراف بما توافق عليه البرلمان والدولة بشأن المسار الدّستوري

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان رفقة النائب الأول ناجي مختار والنائب الثاني عمر بوشاح الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو في مقرّ المجلس في العاصمة طرابلس.

الطّرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة التطورات السياسية الأخيرة في المشهد الليبي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد.

وشدد المشري وبوتشينو على ضرورة التزام الأطراف الليبية بما تم التّوافق عليه بين المجلسين خاصّة فيما يتعلق بالمسار الدستوري.

