افتتاح مستشفى الأطفال في بنغازي بعد اكتمال أعمال الصيانة

افتتح وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد مستشفى الأطفال في مدينة بنغازي بعد اكتمال أعمال صيانته.

وقال حماد أإنّ مشاريع الحكومة داخل بنغازي وصلت لقرابة 170 مشروع، وأنّ نسب الإنجاز فيها 80% حيث سيتم افتتاحهم خلال نهاية العام الحالي بحسب الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط والمالية .

وفي سياق متصل، أشار حماد إلى أنّ تعنت المصرف المركزي في طرابلس، هو تسبب في تأخير علاج أطفال الأورام بالمملكة الأردنية الهاشمية.

الجدير بالذكر أنّ مشروع صيانة مستشفى الأطفال هو أحد المشاريع التي وقعت عليها الحكومة الليبية المكلفة بإشراف غرفة الطوارئ والتنظيم ببنغازي.