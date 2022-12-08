الكهرباء وتوتال الفرنسية يناقشان تفعيل أول مشروع للطاقة البديلة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، في طرابلس مع المدير الإقليمي لشركة توتال الفرنسية الخاصة بإنتاج النفط والطاقة البديلة تفعيل مشروع توطين 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية وربطها على الشبكة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن من شأن المشروع زيادة القدرة الإنتاجية كونه أول مشروع للطاقة البديلة الصديقة للبيئة، يتم الاتفاق على إنشائه بليبيا.

وأضافت الشركة، أن شركة توتال أبدت استعدادهم للبدء بإنشاء المشروع الخاص بالطاقة الشمسية في مدة زمنية محددة يتفق عليها الجانبان، وإدخال إنتاجه على الشبكة الكهربائية، وتوسعت آفاق التعاون المشترك بإنشاء مشاريع أخرى وفق خطة موضوعة ومحددة بمدة زمنية.