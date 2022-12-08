ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 December, 2022

افتتح مدير عام مصلحة الجمارك بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية ، اللواء سليمان سالم، اليوم الخميس، المبنى الإداري الجديد لجمرك منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، وكان ذلك بحضور مديرة الجمارك التونسية ورؤساء الأجهزة الأمنية بالمنفذ، حيث جرى أيضا فتح الممرات والبوابات الإضافية،

وتشمل الممرات 5 منها للمسافرين واثنان سيخصصان للتجارة، وواحد للإسعاف، فيما ستعمل الجمارك البلدين في ليبيا.

وخلال زيارته تونس في الأول من ديسمبر الجاري، كشف رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، محادثات بين مسؤولي الجمارك في ليبيا وتونس بشأن توحيد نقطة الجمرك في المعبر