النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول فرع مصرف الصحارى – كورنثيا لاختلاسه 885 ألف دينار

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول فرع مصرف الصحارى – كورنثيا لاختلاسه 885 ألف دينار من أموال المصرف.

مكتب النائب العام أفاد بأن إجراءات تحقيق كشفت مشروعية معاملة مصرفية في فرع مصرف الصحارى – كورنثيا، عن اتجاه إرادة مسؤول الفرع، إلى تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة، رامَ من خلالها تحقيق منافع مادية لغيره، بتعمّده خصم ثمانمئة وخمسة وثمانين ألف دينار من أموال المصرف، ترتيبًا على قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين؛ فتسبَّب بفعله في إلحاق ضرر بالمال العام.

