خارجية اليونان: حكومة الدبيبة تُبرم اتفاقيات “باطلة” مع تركيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس بابايوانو، أن بلاده تمارس حقوقها السيادية مع الاحترام الكامل للقوانين الدولية والبحرية، بخلاف الاتفاقيات الباطلة التي تبرم، وذلك في إشارة إلى الاتفاقيات التركية التي تبرمها حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال بابايوانو رداً على سؤال لأحد الصحفيين بخصوص بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة والتي نددت فيه بما أسمته «التصرفات غير المسؤولة» التي تقوم بها السلطات اليونانية بالتعاقد مع شركات دولية تُجري أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية: “على عكس ما يبرم من اتفاقيات ومذكرات تفاهم غير قانونية وباطلة ولاغية تتجاهل وتنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي وقانون البحار، تمارس اليونان حقوقها السيادية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقانون البحار”.

وأضاف “اليونان وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا، وهناك ضرورة أن تقود الحكومة الانتقالية الليبية -في إشارة إلى حكومة الدبيبة-، البلاد إلى الانتخابات على الفور”.

وتابع “اليونان تتطلع إلى العمل بروح الصدق والاحترام المتبادل في إطار قواعد القانون الدولي وقانون البحار مع حكومة ليبية منتخبة تتمتع بالشرعية والسلطة لإبرام اتفاقيات دولية سارية المفعول، وفق خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي في عام 2020”.