ليبيا الان

السايح يناقش خطة عمل دعم المرأة للمشاركة في الانتخابات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

عقد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح اجتماع اليوم الخميس، بمقر المفوضية، لمناقشة آليات دعم المرأة للمشاركة في الانتخابات، و استراتيجية العمل الخاصة بوحدة دعم المرأة بالمفوضية.

حضر الاجتماع عضوة مجلس المفوضية رباب حلب، ورئيس فريق الامم المتحدة للدعم الانتخابي (UNDP) بانتوليتش، ومدير مشروع بيبول لدعم الانتخابات عرفان محمود، ومديرة إدارة التوعية والتواصل أسماء سليك، ورئيسة قسم التوعية عائشة إبراهيم، ومسؤولة وحدة دعم المرأة سوزان حمي، وذلك بمقر المفوضية.

استعرض الاجتماع جملة من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بخطط الوحدة، حيث تم الاتفاق على وضع آلية عمل لتنفيذها، كما ناقش الاجتماع سبل وضع آلية عمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للرفع من مستوى المشاركة السياسية للمرأة استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

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عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

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