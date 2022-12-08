نورلاند: الليبيون يستحقون جيشا موحدا وحكومة منتخبة

أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، دعم الولايات المتحدة جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتوحيد الجيش الليبي، وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وقال نورلاند تعليقا على مشاركته في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا: “الليبيون يستحقون جيشا موحدا قادرا على الدفاع عن سيادة ليبيا كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطيا تمثل كل الليبيين”، معبرا عن تطلع بلاده إلى الشراكة مع “مثل هذا الجيش تحت السلطة المدنية لمثل هذه الحكومة”، وفق ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع “تويتر”.