مصلحة الجمارك: مشكلة تشابه الأسماء سيجري حلها في المنافذ التونسية

أكد الناطق باسم مصلحة الجمارك “فهمي الماقوري” أنه “سيجري صباح اليوم الخميس افتتاح الممرات والبوابات الجديدة بمعبر رأس اجدير”.

وقال «الماقوري» في تصريح صحفي إن “هناك 8 ممرات جديدة سيكون من بينها 5 للمسافرين واثنان سيخصصان للتجارة البينية، وواحد للإسعاف”.

وأشار إلى أن “مشكلة تشابه الأسماء سيجري حلها في المنافذ التونسية”. مردفًا أن “الجمارك التونسية والليبية ستستأنفان عملهما داخل الأراضي الليبية، وذلك بعد الاتفاق بين الجانبين الليبي والتونسي الأسبوع الماضي بالعاصمة التونسية”.

وكان عبدالحميد الدبيبة قد أعلن الأسبوع الماضي، اتفاقهم مع الجانب التونسي على استكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة في رأس اجدير، وإلغاء القيود المفروضة على كافة السلع بين البلدين ومعالجة أزمة تشابه الأسماء التي تعرقل المسافرين الليبيين في المعابر الحدودية بين البلدين.