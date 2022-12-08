مصرف الجمهورية يطلق خدمة إلكترونية للمستفيدات من منحتي الزوجة والبنات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2022

أعلن مصرف الجمهورية إطلاق خدمات إلكترونية للمستفيدات من منحتي الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن مصرف الجمهورية أعلن إعادة إصدار البطاقة والرقم السري الخاصة ببطاقات الزوجة والبنات مجانا، وطرح خدمات الدفع النقدي للمستفيدات من هذه المنحة داخل صالات فروعه بواسطة استخدام آلات نقاط بيع الخدمة، حيث ستكون عمولة الحركة 5 دينار، وفي حال ضياع البطاقة يمكن استبدالها من المصرف مجانا.

وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن ذلك جاء بناء على الاجتماع الذي عقدته الوزيرة وفاء الكيلاني مع مصرف الجمهورية للتعرف على حسن سير المشروع وإيجاد حلول إضافية تساهم في تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.