المنفي: مشروع المصالحة الوطنية يحتاج إلى الزمن للخروج بنتائج إيجابية

ليبيا- شهدت العاصمة طرابلس انطلاق فعاليات ملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية، بحضور المجلس الرئاسي وحشد من المشائخ والأعيان والحكماء.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، نقل عن رئيسه محمد المنفي تأكيده في كلمته خلال الفعاليات أن المصالحة الوطنية من أهم المشاريع التي يعمل عليها المجلس في جوانبها الاجتماعية والدستورية والاقتصادية والعسكرية.

وأوضح المنفي أن مشروع المصالحة الوطنية ليس مؤقتا بل يحتاج إلى زمن للخروج بنتائج إيجابية، مؤكدًا سعي الرئاسي لأن يكون هذا على أسس سليمة لضمان استقرار البلاد والوصول بها إلى الانتخابات، مشيدًا بدور الحكماء والأعيان والمشائخ لأنهم سفراء ليبيا في الداخل لدعم المشروع والملتقى.

من جانبهم قال المشاركون في الملتقى: إن المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة في مشروع المصالحة الوطنية مع دعمهم الكامل لكل الخطوات التي يتخذها في هذا الإطار موضحين إن لا استقرار في ليبيا من دون مصالحة مجتمعية تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

