الهنقاري: سنعلن غداً رسمياً عن تجمع “أحرار فبراير” لتصحيح المسار

أعلن المحلل السياسي محمد الهنقاري، أنه سيتم غدا رسميا تدشين تجمع ما أسماه بـ«أحرار فبراير»، بهدف تصحيح المسار، على حد قوله.

وقال الهنقاري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “دعوة حضور إلى كل أحرار ليبيا الحبيبة جنوباً وشرقاً وغرباً في كل ربوع وطننا الغالي”، بحسب وصفه.

وأضاف “تدعوكم اللجنة التأسيسية لتجمع أحرار فبراير لتصحيح المسار للحضور يوم الجمعة الموافق 9/12/2022 بميدان الشهداء طرابلس للإعلان الرسمي عن التجمع للم الشمل وتوحيد الجهود والصفوف وكل الأحرار الشرفاء الوطنيين على هذا المبدأ النبيل، وفقنا الله وإياكم ونفع بنا وبكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد”، وفقا لحديثه.