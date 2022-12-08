مشيرب: ثورة فبراير كانت امتحانا لقياس وطنية الليبيين وسقط فيه أغلبهم

اعتبر خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب، أن ثورة فبراير- التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي- امتحانا لقياس وطنية الليبيين.

وقال مشيرب، عبر حسابه على “فيسبوك”:” ثورة فبراير كانت امتحانا عمليا لقياس وطنية الأفراد والمؤسسات، وكان امتحانا عظيما وشديدا وشفافا وبنظام ( open book)، على حد تعبيره.

وأضاف:” للأسف الشديد سقط ورسب فيه أغلب الليبيين كأفراد وسقطت ورسبت فيه مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والأمنية سقوطا مدويا ورسوبا مثيرا للخجل والعار، على حد قوله.