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مشيرب: ثورة فبراير كانت امتحانا لقياس وطنية الليبيين وسقط فيه أغلبهم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب، أن ثورة فبراير- التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي- امتحانا لقياس وطنية الليبيين.

وقال مشيرب، عبر حسابه على “فيسبوك”:” ثورة فبراير كانت امتحانا عمليا لقياس وطنية الأفراد والمؤسسات، وكان امتحانا عظيما وشديدا وشفافا وبنظام ( open book)، على حد تعبيره.

وأضاف:” للأسف الشديد سقط ورسب فيه أغلب الليبيين كأفراد وسقطت ورسبت فيه مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والأمنية سقوطا مدويا ورسوبا مثيرا للخجل والعار، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

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