مجلس الوزراء يقر جملة من الإجراءات والقرارات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2022

أقر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس في اجتماعه العادي السادس عشر للعام 2022م بمدينة زمزم جملة من الإجراءات والقرارات.

وبين الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة والوزراء بالحكومة منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لاستكمال مشروع ازدواج المدخل الشمالي بمدينة بني وليد بطول 15 كم وفق لائحة العقود الإدارية.

كما قرر مجلس الوزراء منح الإذن للشركة العامة لتحلية المياه بالشروع في الإجراءات التعاقدية لغرض صيانة (10) غلايات لمحطات التحلية والموافقة على إصدار قرار إيفاد لأوائل طلبة الشهادة الثانوية والمعاهد الدينية وأوائل الجامعات للدراسة بالخارج حسب الكشوفات المحالة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والموافقة على المقترح المقدم من وزارة الشباب بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للشباب.

كما وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة الاقتصاد بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة سوق المال وتخصيص مقر الإذاعة والتلفزيون بشارع النصر لصالح مدينة طرابلس الإعلامية ومنح الإذن لصندوق إعمار سرت بتنفيذ عدد من المشاريع داخل بلدية سرت وزمزم والوشكة إلى جانب الموافقة على تخصيص بعض العقارات الواقعة ببعض البلديات لصالح بيوت الشباب بعد موافقة مصلحة املاك الدولة

وجرى خلال الاجتماع اعتماد محضر الترسية رقم (61) للجنة العطاءات لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لمشروع صيانة جسر وادي الأثل والإذن بالتعاقد لتنفيذ المشروع.