يونيسيف: نعمل على كل ما شأنه إشراك أطفال ليبيا وشبابها في الدفاع عن حقوقهم

ليبيا – كشف صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” عن آخر نشاطاته المندرجة في سياق عمل كل ما من شأنه إشراك أطفال ليبيا وشبابها في الدفاع عن حقوقهم.

بيان صحفي صدر عن “يونيسف” تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن يوم الطفل العالمي هو أحد الأحداث الرئيسية له لتوفير فرص مشاركة هادفة للأطفال والشباب للدفاع عن حقوقهم ورواية قصصهم والإسهام في عمليات صنع القرار من خلال سعي المكتب الإقليمي في ليبيا إلى هذا مع باقي دول العالم.

وأضاف التقرير: إن المكتب ساهم في دعم الأنشطة المثيرة والمنسقة لفئتي الطفولة واليافعين حول موضوع الدمج من خلال الرياضة؛ إذ شهد الـ10 من نوفمبر الماضي تنظيمه في العاصمة طرابلس فعالية الاستحواذ الشامل للأطفال، ومن خلالها تولى 14 طفلًا بما فيهم ذوو الإعاقة مناصب إدارية عليا.

وتابع التقرير: إن هذه المنصاب شملت الممثل الإقليمي لـ “يونيسيف” ونوابه ورؤساء الأقسام والوحدات، حيث قاد الأطفال كل هذا وشاركوا في الاجتماعات وإجراءات العمل اليومية، فيما تم إنهاء الفعالية باجتماع ملهم وثاقب لاستخلاص المعلومات والاستماع إلى آراء المشاركين.

ووفقًا للتقرير كان لدى الأطفال الكثير ليقولوه فيما تعهد “يونيسيف” بالاستماع والتفكير وبذل قصارى الجهود لمواصلة حماية حقوقهم وتعزيزها، مشيرًا إلى تولي “هارون” البالغ من العمر 16 عامًا منصب الممثل في ليبيا فضلًا عن إلقاء كلمة مع أقرانه وتنسيق الأنشطة في المكتب.

وأضاف التقرير: إن معاناة “هارون” من إعاقة سمعية جعلته يتحدث عن عن الدمج ومدى أهمية أن يشعر أنه قادر على المشاركة من دون تمييز.

