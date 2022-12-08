محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث التعاون المشترك مع صندوق النقد العربي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي السابع عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، إن الكبير، تحاور مع الحميدي، حول متابعة تطورات منصة بنى للمدفوعات العربية والاستفادة منها كذلك تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية والتعاون المشترك بين صندوق النقد العربي ومصرف ليبيا المركزي.

كما التقى الكبير، مع محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد بالعمى، وناقشا التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع العام للبنوك المركزية.

وينظم الاجتماع السنوي السابع عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية الذي تمتد أعماله حتى اليوم الخميس، صندوق النقد العربي وكل من معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية.

ويشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، يمثلون تسع عشرة دولة عربية من مصارف مركزية وهيئات رقابية وهيئات أسواق المال.

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