الكبير يبحث سبل دعم صندوق النقد العربي لـ”المصرف المركزي”

التقى الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، عبد الرحمن الحميدي رئيس مجلس الإدارة و المدير العام لصندوق النقد العربي، أمس الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبو طبي.

وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان له اليوم الخميس، إن الكبير والفريق المرافق له اجتمع مع عبد الرحمن الحميدي، أمس الأربعاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي”

ولفت البيان، إلى أن اللقاء ناقش متابعة تطورات منصة بُنى للمدفوعات العربية والاستفادة منها كذلك تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية.

وتطرق اللقاء، إلى تعزيز التعاون المشترك بين صندوق النقد العربي ومصرف ليبيا المركزي.