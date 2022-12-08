الكتيبة 177 تضبط 300 ألف قرص من المخدرات عبر دوريات صحراوية في منطقة الحمادة الحمراء

تمكنت سرية الدوريات الصحراوية التابعة للكتيبة 177 مشاة، من ضبط كمية من المخدرات تقدر بـ300 ألف قرص أريكا، في منطقة الحمادة الحمراء.

وقامت السرية بإحضار كمية المواد المخدرة إلى قاعدة براك العسكرية مقر غرفة عمليات الجنوب، حيث تم حرق تلك المضبوطات بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، من قبل النيابة العامة والبحث الجنائي الشاطئ.

يأتي ذلك حرصاً من القوات المسلحة والتزامها بأداء واجبها في الدفاع عن أمن وسلامة المواطن، من خلال مطاردة جميع أشكال الجريمة والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.