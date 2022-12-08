وكيل داخلية الدبيبة في أنقرة: عاملوا جاليتنا معاملة حسنة

التقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية “محمود سعيد” والوفد المرافق له بمقر رئاسة إدارة الهجرة بالعاصمة التركية انقرة مع رئيس إدارة الهجرة “صواش أونلو” وعدد من مدراء الإدارات والأقسام والاخصائين التابعين لرئاسة إدارة الهجرة.

وبحسب بيان الوزارة، تناول اللقاء متابعة الإجراءات والتعاون المباشر فيما يتعلق بالجالية الليبية المقيمة بتركيا ومحاولة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإقامة الخاصة بهم وحصولهم على التأشيرة التركية من خلال ربط قناة إتصال مباشرة للجالية الليبية مع مدير إدارة الهجرة والسفير الليبي المعتمد لدى تركيا.

وتم الاتفاق على إعتماد الخطاب الضماني بأسم السفارة لجميع الطلبة الحاصلين على بعثات دراسية في الخارج بتركيا، وأن يتم معاملة الجالية الليبية المقيمة بتركيا معاملة حسنة تليق بالمواطنين الليبيين.