انطلاق فعاليات ملتقي مدراء إدارات ومكاتب وفروع مصرف الجمهورية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2022

انطلقت اليوم الخميس فعاليات الملتقي الأول لمدراء إدارات ومكاتب وفروع مصرف الجمهورية حيث عقد المدير العام لمصرف الجمهورية عبدالرزاق الترهوني برفقة نائب المدير العام نوري أبوفليجة اجتماعاً موسعاً مع كافة مدراء المناطق ومدراء فروع المصرف ومدراء الإدارات على مستوى ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة طرابلس تقديم عدة مداخلات من الحضور بشأن التطورات الأخيرة لتطوير المنظومة المصرفية والانتقال للأفضل بأسرع وقت عبر تذليل كافة الصعوبات تجاه خدمات الزبائن، وتقديم الخدمات المصرفية بأحدث الطرق المتبعة عالمياً.

وعبر المدير العام عن سعادته بالحضور الذي يعكس مدى اهتمامهم بالتطوير وتذليل كافة الصعوبات، كما قدم الشكر للقائمين على تطوير المنظومة في مدة وجيزة لأهميتها في زيادة الإيرادات وتسهيل المعاملات، وصولاً إلى الارتقاء في أداء الخدمة المقدمة للزبائن.



وأشاد نائب المدير العام بجهود الإدارات والموظفين خلال الفترة الماضية للمضي قدما نحو التطور والارتقاء بمصرف الجمهورية وكافة فروعه.

واتفق المجتمعون على توحيد الجهود والعمل من أجل الارتقاء بمستوى خدمات مصرف الجمهورية .