تركيا: ندعم موقف حكومة الدبيبة في احتجاجها على تنقيب اليونان عن الغاز في منطقة متنازع عليها

ليبيا – كشف مصدر دبلوماسي تركي الأربعاء عن دعم أنقرة لموقف حكومة الدبيبة في احتجاجها على قيام اليونان بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة متنازع عليها.

مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية التركية قال لوكالة “سبوتنيك: “ندعم بيان وزارة الخارجية الليبية الصائب بشأن توقيع اليونان عقود مع بعض الشركات الدولية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا بالبحر الأبيض المتوسط وجنوب غرب جزيرة كريت”.

