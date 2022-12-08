المبعوث الأمريكي: الليبيون يستحقون جيشاً موحداً وحكومة منتخبة

أكد مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها في ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، والمهنيين العسكريين الليبيين لتوحيد الجيش الليبي، وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وقال نورلاند اليوم الخميس تعليقا على مشاركته في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا: “الليبيون يستحقون جيشا موحدا قادرا على الدفاع عن سيادة ليبيا كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطيا تمثل كل الليبيين”.

وعبر المبعوث الأمريكي عن تطلع بلاده إلى الشراكة مع “مثل هذا الجيش تحت السلطة المدنية لمثل هذه الحكومة” وفق ما نقل عنه حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على موقع تويتر.

والأحد الماضي، قال المبعوث الأمريكي في ليبيا إن بلاده تدعم التوصل لحل ليبي – ليبي، مشيراً إلى دعم جهود المبعوث الأممي حتى يجتمع القادة الليبيون لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار البلاد.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، تؤيد التوصل إلى حل ليبي- ليبي، وأن لدى القادة الليبيين الآن “فرصة لا مثيل لها لإبراز أنهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك”.

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