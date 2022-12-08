الشركسي: الانتخابات الرئاسية ستمنح 3 ملايين ناخب فرصة اختيار “قمة الهرم”

قال عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي، إن مجرد إجراء انتخابات برلمانية سيزيد من تعقيد المشهد السياسي.

وأضاف في مجموعة تدوينات عبر تويتر، أن هذا الإجراء سيرفضه الفصيل الشرقي وحلفاؤهم الذين يرون أن البرلمان هو أداتهم النهائية في ليبيا.

وتابع: البعض من خلفيات أيديولوجية مماثلة يرون إجراء انتخابات برلمانية فقط.

وواصل: هؤلاء أقنعوا بعض السفارات بأن هذا هو الخيار الوحيد الممكن، منوها بأن هذا الوضع سيؤدي لوضع مشابه لما حدث عام 2014.

وأكمل: ستضمن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تغيير جميع المؤسسات الفاسدة في ليبيا، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستمنح 3 ملايين ناخب مسجل الفرصة لإبداء رأيهم في من يجلس على قمة الهرم.

وأردف: علينا أن نضع جهودنا ونركز على إيجاد حلول للتحرك نحو انتخابات متزامنة بدلاً من الدفع باتجاه حل لن يكون مثمرًا.