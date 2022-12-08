باشاغا: سنبقى ماضون بكل عزم في معركة البناء والإصلاح وتأسيس الدولة المدنية الحديثة

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إن عملية البنيان المرصوص تاريخ ناصع وملحمة أبطال، تجسدت فيها معاني البسالة والنضال استطاع بها الشباب بشجاعتهم وإقدامهم اجتثاث أكبر معاقل تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في شمال أفريقيا.

باشاغا أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في الذكرى 6 لتحرير سرت نقف تقديرًا وإجلالًا لمن وهبوا أرواحهم في سبيل الوطن، وقدموا الغالي والنفيس من أجل ليبيا”.

وتابع: “سنبقى مدافعين عن حقوقهم وفاءً وتقديرًا لهم، ماضون بكل عزم في معركة البناء والإصلاح وتأسيس الدولة المدنية الحديثة”.