الجزائر والكونغو تبحثان سبل دعم الإنتخابات في ليبيا

تناول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية، مع الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نقيسو ، عدد من القضايا الإقليمية خاصة ما يتعلق بليبيا.
وأكد تبون خلال المحادثات دعم الجزائر للمصالحة الوطنية في ليبيا. وأعرب عن أمله في “النجاح في تحقيق هذا الهدف النبيل ، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات”.
كما اتفق تبون ونقيسو على “تعزيز دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب ، وتعظيم الجهود الدولية لطرد جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.
وجاء في بيان أن الرئيسين اتفقا على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بالأزمة الليبية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك