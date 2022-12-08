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الجزائر والكونغو تبحثان سبل دعم الإنتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تناول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون  في مكالمة هاتفية، مع الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نقيسو ، عدد من القضايا الإقليمية  خاصة ما يتعلق بليبيا.

وأكد تبون خلال المحادثات دعم الجزائر للمصالحة الوطنية في ليبيا. وأعرب عن أمله في “النجاح في تحقيق هذا الهدف النبيل ، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات”.

كما اتفق تبون ونقيسو على “تعزيز دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب ، وتعظيم الجهود الدولية لطرد جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.

وجاء في بيان أن الرئيسين اتفقا على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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