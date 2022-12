الشركسي: الشارع لم يعد يثق في المجالس والحكومات الراهنة لاشتراكها جميعاً في عرقلة الانتخابات

ليبيا – وصف عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي التناقض الحادث في انتقاد بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة لرئاستهما، دون السعي الجدي لعزلهما عبر اللوائح المنظمة لكل مجلس، أو دون التقدم بالاستقالة بكونه “انتقادًا ومعارضة مصطنعة”.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال: “إنه لا توجد انتقادات حقيقية، ورئاسة كل مجلس منهما تتمتع بالأغلبية، كونها من تقود صفقات البقاء والتمديد، في حين يكتفي البعض بدور المعارض والمنتقد لتبرير موقفه، عبر الإيحاء بأن رئاسة مجلسه تتحكم بالقرار، والواقع أن هؤلاء لو رغبوا لسارعوا بعزل تلك الرئاسات، وهو أمر كان يمكن حدوثه خاصة بالأعلى للدولة”.

وأضاف الشركسي موضحًا: “الجسم الاستشاري الذي ولد مع اتفاق الصخيرات شهد ليومنا الحالي سبعة انتخابات داخلية على موقع رئيس المجلس، وفاز المشري الذي تتم مهاجمته من قبل قطاع غير هين من أعضائه بآخر خمسة استحقاقات”.

الشركسي أكد أن الشارع بات لا يرى في تلك المجالس، وأيضًا الحكومات الراهنة ممثلة عنه لاشتراكهما جميعًا في عرقلة الانتخابات.

