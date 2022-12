افتتاح البوابات الإضافية والمبنى الإداري الجديد بمنفذ رأس اجدير

افتتح مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، اللواء سليمان سالم، اليوم الخميس، البوابات الإضافية والمبنى الإداري الجديد بمنفذ رأس اجدير الحدودي.

وشارك في الافتتاح مديرة الجمارك التونسية ووكيل وزارة المواصلات و رؤساء الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

وكانت أعمال تنفيذ البوابات الإضافية بدأت في أغسطس الماضي والتي تهدف لتسهيل حركة العبور للمسافرين.

وقال مدير منفذ رأس إجدير الحدودي، العميد سالم العكعاك، في تصريحات صحفية، إنه سيتم فتح 4 أبواب وسيخصص أحدهم للمترجلين والتجار.

