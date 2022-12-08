الدبيبة: عقيلة رفع مرتبات النواب فقط وتجاهل جميع الليبيين

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومتهفنجحت في استكمال تنفيذ مشاريع عودة الحياة، وأن الانتخابات هي طريقه لعون الله.

وأضاف الدبيبة خلال الاجتماع السادس عشر لحكومته اليوم الخميس. أنه لا يمكن مقارنة إنجاز هذه الحكومة، بأي حكومة أو سلطة في العشر سنوات الماضية.

وتابع: نواصل استكمال جميع المشاريع المتوقفة رغم المؤامرات لإفشالها، ونحن مُصرون على خدمة الليبيين في كل مكان.

ونوه بأن الدعوة لمسار الانتخابات وتنفيذها في كافة مناطق ليبيا هو أكبر تحدي لنا، وهو ما يتطابق مع الموقف الأممي الذي عبر عنه عبد الله باثيلي.

ولفت إلى أن باثيلي لم يُشجع أو يعلن عن أي مسارات أخرى موازية أو غير موازية غير مسار الانتخابات.

وواصل: لن نخذل 2.8 مليون ليبي يريدون الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الشعب الليبي.

وأكمل: أدعو مُجددًا لبذل كافة المجهودات لتوفير البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت منعا لإطالة الفترة الانتقالية.

وأردف: اعتمدنا جدول المرتبات الموحد خدمة للناس، بعد تجاهل السلطة التشريعية لهذا الأمر، حيث رفعوا مرتباتهم هم فقط، في إشارة إلى مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح.

وأضاف: من أولويات السلطة التشريعية رفع مرتباتهم فقط وليس مرتبات الجميع.

وأكمل: نسعى لحماية إرادة الليبيين من الصفقات المشبوهة، ومنع تقاسم السلطة في مقابل الحماية.