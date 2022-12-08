خلال لقائه بوشناف.. الرئيس النيجري يؤكد أن بلاده ستساهم في عود الاستقرار إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث الرئيس النيجري، محمد بازوم، مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، مبادرة الأخير الرامية إلى تأسيس مجلس للأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء البالغ عددها 27 دولة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس النيجر للمستشار بوشناف والوفد المرافق له اليوم الخميس بقصر الرئاسة بالعاصمة النيجرية نيامي، وفق وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأكد الرئيس بازوم، دعمه للمشروع الليبي بتأسيس المجلس، لافتا إلى أنه سيعمل مع أشقائه رؤساء الدول على إنجاح المبادرة.

وشدد بازوم على اهتمام بلاده باستدامة السلام داخل الدولة الليبية، لافتا إلى أن استقرار ليبيا سيؤدي إلى استقرار المنطقة.

وأكد بازوم، على عمق العلاقات التي تجمع البلدين مع أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين، لافتا إلى أن النيجر لن تألوا جهدا في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا.