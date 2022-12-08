القبض على فتاة سرقت 100 ألف دولار من منزل بطرابلس

تمكنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على فتاة بتهمة سرقة مبلغ مالي مقداره 100 ألف دولار من أحد المنازل بمنطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، ورد بلاغ من مركز شرطة حي الأندلس بمديرية أمن طرابلس يفيد بسرقة مبلغ قدره 100 ألف دولار من أحد المنازل بالمنطقة، واتهم المشتكي فتاة بالوقوف وراء السرقة.

وأشار البيان إلى أن أعضاء قسم التحري وجمع للمعلومات بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية تمكنوا من ضبط المتهمة التي اعترفت خلال التحقيقات بالسرقة، وأعادت 98 ألفا و100 دولار، فضلا عن هاتف “آيفون” اشترته بالمال المسروق.

ولفتت الداخلية إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وإحالتها رفقة الأوراق إلى مركز شرطة حي الأندلس لاستكمال باقي الإجراءات.