محكمة بريطانية تدين “خبراء ماليين” بالنصب على “محفظة ليبيا أفريقيا”

أدانت محكمة في لندن، اليوم الخميس، مدير استثمارات سابق في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية الأمريكية “جي بي مورغان” والمصرفي السابق في المجموعة المصرفية السويسرية “جوليوس باير” بتهمة الاحتيال على صندوق ثروة سيادي ليبي بملايين الدولارات من خلال دفع رسوم خفية لشركاتهما الخارجية.

وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، ترجمته «صحيفة الساعة24»، فإن فريدريك مارينو، 56 عامًا، كان الرئيس التنفيذي لشركة “إف إم كابيتال بارتنرز”، التي أدارت مئات الملايين من الدولارات لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، عندما استخرج رسوم الاستثمار بطريقة غير شريفة بمساعدة يوشيكي أومورا البالغ من العمر 47 عامًا، وفقاً لما قاله المُدعون.

وأفاد الوكالة، بأن المتهمين دفعا ببراءتهما، أن مارينو، الرئيس السابق لمجموعة الأسواق الناشئة للاستثمار البديل في مجموعة “جي بي مورغان”، أدين في غيابه أمام محكمة “ساوثوارك كراون” بلندن بتهمة التآمر لارتكاب احتيال، عن طريق إساءة استخدام منصب ثقة بين فبراير 2009 وأكتوبر 2014.

وتابعت الوكالة في تقريرها:” في الوقت ذاته كان أومورا، الرئيس العالمي السابق للاستثمارات المهيكلة في شركة “جوليوس باير” لإدارة الأصول العالمية، في المحكمة، وأدين أيضًا بنفس التهمة خلال نفس الفترة.

وأخبر المدعون هيئة المحلفين، في أكتوبر الماضي، أن التهم تتعلق بـ 17 استثمارًا قامت بها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بين عامي 2009 و 2011 والمدفوعات اللاحقة التي بلغ مجموعها أكثر من 15 مليون دولار لشركات خارجية يسيطر عليها مارينو، وشريكه التجاري في شركة “إف إم كابيتال بارتنرز”، أوريلين بيسوت و أومورا، وفقا لـ«رويترز».

ولم يحضر مارينو المحاكمة وأدين في غيابه، بينما أقر بيسوت (47 عامًا) سابقًا بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال عن طريق إساءة استخدام منصب الثقة، بحسب الوكالة.

ومنح القاضي توني بومغارتنر أومورا كفالة غير مشروطة قبل النطق بالحكم في 10 فبراير 2023، وقال القاضي إن الحكم بالسجن “شبه حتمي”، حسبما لما نقلته وكالة «رويترز».